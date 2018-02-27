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"شينيك" ينتزع بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس روسيا من سكا خاباروفسك

الرياضة

ФК «Шинник» Ярославль/vk
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انتزع فريق شينيك من مدينة ياروسلافل بطاقة العبور الأولى للمربع الذهبي لكأس روسيا بكرة القدم بعد تغلبه اليوم الثلاثاء على مضيفه سكا من مدينة خاباروفسك.

واستطاع شينيك أحد أندية دوري روسيا الوطني إقصاء سكا خاباروفسك الذي يلعب بالدوري الروسي الممتاز، وذلك بعد مباراة متكافئة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان لوقتين إضافيين لم يستطع خلالهما أي منهما هز شباك منافسه، ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الضيف بنتيجة 4-1.

وسيواجه فريق شينيك في الدور نصف النهائي للمسابقة في 18 أبريل القادم فريق أفانغارد من مدينة كورسك الذي تغلب بدوره اليوم على مضيفه أمكار في مدينة بيرم بركلات الجزاء أيضا وبنتيجة 7-6 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي من دون أهداف.

المصدر: championat.com

أليكسي اسبر

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