أسرع رجل في العالم يخيب آمال عشاق الساحرة المستديرة

خيب أسطورة ألعاب القوى الجامايكي المعتزل أوساين بولت الآمال اليوم الثلاثاء، بكشفه أن إعلانه "التوقيع" مع ناد لكرة القدم، لا يعدو كونه مشاركة في مباراة خيرية لصالح منظمة اليونيسيف.

وأثار بولت الذي لم يخف منذ أعوام عشقه لكرة القدم، ترقبا واسعا في وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقوله: "لقد وقعت مع فريق لكرة قدم"، وإنه سيكشف هويته صباح اليوم الثلاثاء.

I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT 👀 pic.twitter.com/iFTlWxfy7x — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) February 25, 2018

وأتى هذا "الكشف" عبر شريط فيديو قصير نشره بولت عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، ترويجا لمباراة خيرية لصالح منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، ستقام في ملعب "أولد ترافورد" معقل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الـ10 من يونيو المقبل.

Excited to announce that I will be playing in @socceraid for @UNICEF_uk 2018 at Old Trafford on Sunday 10th June. Make sure you're ready @robbiewilliams! ⚽️🌍 pic.twitter.com/t2sDB1iLP8 — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) February 27, 2018

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ويعود ريع المباراة التي يشارك فيها العديد من المشاهير بينهم المغني البريطاني روبي وليامز، لمساعدة الأطفال الذين يواجهون الخطر حول العالم.

وبعد الترقب الذي أثاره، لقي إعلان بولت (31 عاما) انتقادات من متابعيه عبر "تويتر"، إذ أعرب العديد منهم عن خيبة أملهم من هذا الإعلان، بعدما اعتقدوا أن بولت وقع عقدا للعب مع ناد محترف لكرة القدم.

وعلق أحد المستخدمين بالقول "هذا هو الإعلان اللعين؟!"، بينما أضاف آخر "هذا كل ما في الأمر؟"، فيما اعتبر مستخدم ثالث أن بولت "تلاعب بكل مستخدمي الإنترنت ووسائل الإعلام الرياضية".

ولم يخف بولت الذي اعتزل بعد بطولة العالم لألعاب القوى في لندن العام الماضي، شغفه بكرة القدم. وأعلن في يناير الماضي أنه سيخوض تجربة في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني في مارس المقبل.

وردد حامل الرقم القياسي العالمي في سباقي 100 م و200 م والحاصل على ثماني ذهبيات أولمبية، مرارا أن حلمه الأكبر هو التوقيع مع مانشستر يونايتد ناديه المفضل.

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر