ريال بيتيس يعود بالنقاط من أرض ليفانتي في "الليغا"
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عاد ريال بيتيس من أرض منافسه ليفانتي بفوز ثمين 2-0، اليوم الاثنين، في ختام المرحلة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
وسجل ثنائية ريال بيتيس كل من لاعب ليفانتي خوسي مانويل رودريغز في (د.56 بالخطأ في مرمى فريقه)، و سيرجيو ليون في (د.69).
وأصبح رصيد بيتيس 36 نقطة في المركز السابع، أما ليفانتي فتجمد رصيده عند النقطة 20 في المركز السابع عشر.
المصدر: وكالات
فادي سيمير
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