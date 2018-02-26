ريال بيتيس يعود بالنقاط من أرض ليفانتي في "الليغا"

عاد ريال بيتيس من أرض منافسه ليفانتي بفوز ثمين 2-0، اليوم الاثنين، في ختام المرحلة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل ثنائية ريال بيتيس كل من لاعب ليفانتي خوسي مانويل رودريغز في (د.56 بالخطأ في مرمى فريقه)، و سيرجيو ليون في (د.69).

وأصبح رصيد بيتيس 36 نقطة في المركز السابع، أما ليفانتي فتجمد رصيده عند النقطة 20 في المركز السابع عشر.

المصدر: وكالات

فادي سيمير