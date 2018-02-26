أوغسبورغ يفرض التعادل على بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

أهدر بوروسيا دورتموند نقطتين ثمينتين، وتعادل مع ضيفه أوغسبورغ 1-1، اليوم الاثنين، في المرحلة 24 من الدوري الألماني لكرة القدم.

أحرز لدورتموند نجمه ماركو ريوس في (د.16) ، فيما عادل للضيوف النمساوي كيفين دانسو في (د.73).

وحصد دورتموند نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن شالكه صاحب المركز الثالث وبفارق 19 نقطة عن بايرن ميونخ المتصدر. كما رفع أوغسبورغ رصيده إلى 32 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن.

المصدر: وكالات

فادي سيمير