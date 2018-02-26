نابولي يعزز صدارته "للكالتشيو" بخماسية في كالياري

عزز نابولي صدارته للدوري الإيطالي بفوزه الكبير بنتيجة 5-0، اليوم الاثنين، على حساب مضيفه كالياري، اليوم الاثنين، في المرحلة السادسة والعشرين من "الكالتشيو".

وتناوب على خماسية نابولي كل من الإسباني خوسيه كاييخون في (د.29)، والبلجيكي دريس ميرتنز في (د.42) والسلوفاكي ماريك هامشيك في (د.61) ولورنزو إنسيني في (د.72 من ركلة جزاء) وماريو روي في (د.90+2).

وبهذا الفوز العريض، رفع نابولي رصيده إلى 69 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس الثاني والذي تأجلت مواجهته مع أتالانتا بسبب الثلوج التي اجتاحت ملعبه، فيما توقف رصيد كالياري عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر.

المصدر: وكالات

فادي سيمير