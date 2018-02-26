السعودية تهزم مولدافيا بثلاثية نظيفة وديا

كسب المنتخب السعودي نظيره منتخب مولدافيا 3-0 في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم الاثنين، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في إطار استعدادات الأخضر لنهائيات كأس العالم.

سجل للأخضر كل من عمر هوساوي في (د.10) وتيسير الجاسم في (د.57) ومهند عسيري في (د.88).

وثأر المنتخب السعودي بهذا الفوز، من خسارته القاسية أمام مولدوفا قبل 4 أعوام، برباعية نظيفة.

المصدر: وكالات

فادي سيمير