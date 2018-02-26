إجراء تأديبي أوروبي بحق أتالانتا الإيطالي على خلفية هتافات عنصرية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، الاثنين، أنه فتح إجراء تأديبيا بحق نادي أتالانتا الإيطالي على خلفية صيحات عنصرية أطلقها مشجعوه ضد البلجيكي ميشي باتشواي لاعب بوروسيا دورتموند.

ويتوقع أن يصدر الاتحاد الأوروبي قراره في القضية في 22 مارس.

واتهم باتشواي الذي انضم إلى دورتموند في يناير الماضي على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنكليزي، مشجعين لأتالانتا بتوجيه صيحات عنصرية ضده خلال المباراة التي تعادل فيها الفريقان 1-1 (تأهل دورتموند إلى ثمن نهائي اليوروبا ليغ بعد فوزه ذهابا بنتيجة 3-2).

وكتب باتشواي عبر حسابه على "تويتر" بعد المباراة "(بتنا في سنة 2018) ولا زال هتاف القرود حاضرا في المدرجات".

💪🏾 a couple idiots should never make us forget why we love football. Lets clean our stadiums and play the beautiful game 🦇❤️🙏🏾 #KickItOuthttps://t.co/ePJuUGDEhe — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) February 26, 2018

وقدم رئيس أتالانتا أنطونيو بيركاسي اعتذار النادي للمهاجم البلجيكي، وقال "سأكون صريحا، أنا لم أسمع، وإذا حصل ذلك بالفعل، فأنا حزين جدا وأقدم اعتذاري لباتشواي. يجب ألا يتكرر مثل هذا الأمر".

والعنصرية قضية متفشية في كرة القدم الإيطالية، وقد عوقب أتالانتا في يناير، بحرمان المشجعين من الجلوس في إحدى منصاته لمباراة واحدة مع وقف التنفيذ بعد إطلاق أنصاره صيحات عنصرية ضد السنغالي خاليدو كاليبالي مدافع نابولي.

وفي 6 يناير، كان الفرنسي بليز ماتويدي لاعب وسط يوفنتوس، ضحية عبارات عنصرية في المباراة مع كالياري.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير