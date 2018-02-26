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ماتيتش يكشف عن محتوى رسالة مورينيو خلال مباراة تشيلسي

الرياضة

ماتيتش يكشف عن محتوى رسالة مورينيو خلال مباراة تشيلسي
nemanjamatic
نيمانيا ماتيتش
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كشف النجم الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب مانشستر يونايتد، عن محتوى الورقة التي بعثها له المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، خلال مباراة تشيلسي، أمس الأحد.

وكتب مورينيو في الورقة التي أرسلها للاعب الصربي عبر الإيفواري إيريك بايي "لديك إجازة لثلاثة أيام".

ونشر ماتيتش صورة للورقة عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستغرام"، اليوم الاثنين، لينهي التكهنات عما أراد المدرب البرتغالي قوله خلال الدقائق الأخيرة من المباراة.

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يذكر أن اليونايتد فاز على تشيلسي 2-1، على أرضية ملعب "أولد ترافورد"، ليستعيد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من ليفربول.

المصدر: وكالات

فادي سيمير

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