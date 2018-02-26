الجزيرة الأردني يتغلب على المالكية البحريني في كأس الاتحاد الآسيوي

تغلب فريق الجزيرة الأردني على ضيفه المالكية البحريني (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

سجل الهدف الوحيد في المباراة نجم نادي الجزيرة والكرة الأردنية موسى التعمري في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع الجزيرة رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى متساويا مع القوة الجوية العراقي الذي فاز بدوره على السويق العماني بهدف نظيف حمل توقيع كرار علي بري في الدقيقة 85، فيما تجمد رصيد المالكية عند 3 نقاط في المركز الثالث، ويقبع السويق بالمركز الرابع الأخير من المجموعة من دون نقاط.

وفي المجموعة الثانية تصدر النجمة اللبناني فرق المجموعة بـ4 نقاط عقب تغلبه على مضيفه المنامة البحريني بهدف نظيف سجله أحمد زريق في الدقيقة 75، فيما ساد التعادل السلبي مباراة الجيش السوري والزوراء العراقي، ليتقاسما نقاط المباراة ويصبح في رصيد كل منهما نقطتان، وتوقف رصيد المنامة عند نقطة واحدة.

المصدر: RT

أليكسي اسبر