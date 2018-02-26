وفاة ملاكم بريطاني بعد فوزه بالنزال

توفى الملاكم البريطاني سكوت وستغاريث (31 عاما)، عقب إصابته بنزيف دماغي كشف عنه بعد النزال الذي فاز به في الوزن الثقيل ضد منافسه ديك سبيلمان، يوم السبت الماضي.

وبدا وستغاريث غير مرتاح أثناء مقابلة تلفزيونية جرت بجانب الحلبة عقب فوزه بالنقاط على سبيلمان (25 عاما) في النزال الذي جمعهما بمدينة دونكاستر، وتم نقله للمستشفى بعدما تدهورت حالته الصحية فجأة، ليفارق الحياة هناك بسبب نزيف دماغي حاد حسب وصف الأطباء.

وبدا سبيلمان متأثرا لأنباء وفاة منافسه.

وكتب في حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بكل تأكيد قلبي ينفطر ولا تسعفني الكلمات، سنواصل الصلاة جميعا من أجل عائلة سكوت وجميع المقربين منه .فلترقد بسلام يا صديقي".

Absolutely heartbroken and lost for words ail continue to pray for Scott's family and the people close to him rest easy my friend 🙏 xxx — dec spelman (@dec_spelman) February 26, 2018

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وبدأ وستغاريث مسيرته الاحترافية بعالم الملاكمة منذ سبع سنوات خاض خلالها 10 نزالات فاز بسبعة وخسر نزالين وتعادل بواحد، بينما خسر سبيلمان أول نزال بمسيرته بعد 11 انتصارا سبعة منها بالضربة القاضية.

المصدر: eurosport.ru

أليكسي اسبر