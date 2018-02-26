السوري الجلاد يحرز برونزية بطولة أوغندا بالريشة الطائرة

أحرز اللاعب السوري أحمد الجلاد الميدالية البرونزية، في بطولة أوغندا الدولية للريشة الطائرة، أمس الأحد.

وفي حديث خاص لموقع RT sport أعرب الجلاد عن سعادته بالنتيجة التي أحرزها بعد المنافسة القوية مع لاعبين بمستوى عال حيث قال " البطولة كانت صعبة والمنافسة قوية جدا ، والحمد لله أنا راض عن المستوى الذي قدمته وسعيد بالنتيجة من خلال فوزي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية".

وتابع الجلاد " شارك في البطولة العديد من اللاعبين المحترفين من 15 دولة، وتمكنت من الوصول إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز في ربع النهائي على لاعب من كازاخستان بشوطين نظيفين، لكن الحظ لم يحالفني إذ خسرت أمام اللاعب الفرنسي الذي أحرز لقب البطولة بنتيجة 18-21 و20-22 و14-21".

ويتطلع الجلاد لحصد المزيد من الألقاب ويطمح إلى تحسين تصنيفه العالمي (262 عالميا) من خلال المشاركة في العديد من البطولات الدولية القادمة.

المصدر: RT

فادي سيمير