الكرملين: مشاركة روسيا في الأولمبياد الشتوي كانت ناجحة

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الاثنين، إن عدد الميداليات التي حققها الرياضيون الروس في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ يعتبر نجاحا.

وقال بيسكوف للصحفيين: "بالنسبة للرياضة الروسية، فإن المؤشر الرئيسي على نجاح المشاركة في الأولمبياد هو عدد الميداليات التي حققها الرياضيون الروس، وبالنسبة لعدد الميداليات فإن مشاركة روسيا في الأولمبياد تعتبر ناجحة".

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واختتمت يوم أمس الأحد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي احتضنتها مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية بالفترة التي امتدت من 9 ولغاية 25 فبراير الجاري، وحلت روسيا، التي غاب الكثير من نجومها وشاركت تحت علم محايد في هذه الدورة، حلت في المركز الثالث عشر على جدول ترتيب الميداليات، برصيد 17 ميدالية، منها ذهبيتان، و6 فضيات إضافة إلى 9 ميداليات برونزية.

المصدر: تاس

أليكسي اسبر