الروسي خاتشانوف يتوّج بلقب بطولة مارسيليا للتنس

أحرز الروسي كارين خاتشانوف (21 عاما)، لقب بطولة مارسيليا المفتوحة للتنس، بعد تغلبه، أمس الأحد، في المباراة النهائية، على صاحب الأرض، الفرنسي لوكاس بويل، بمجموعتين مقابل واحدة.

وتمكن خاتشانوف المصنف تاسعا من حسم المباراة لصالحه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 7-5 و3-6 و7-5، خلال ساعة واحدة و50 دقيقة، ليحصد اللقب الثاني خلال مسابقات فردي الرجال في مسيرته الاحترافية.

Российский теннисист Хачанов выиграл турнир в Марселе https://t.co/w2axBoonuq — Р-Спорт (@rsportru) February 25, 2018



في المقابل، فشل بويل المصنف ثالثا، والذي أحرز منذ أسبوعين لقب بطولة مونبيلييه، في الظفر بلقب بطولة مارسيليا للعام الثاني على التوالي، بعد أن سقط في نهائي العام الماضي، أمام مواطنه جو ويلفريد تسونغا بمجموعتين نظيفتين.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر