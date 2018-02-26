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الروسي خاتشانوف يتوّج بلقب بطولة مارسيليا للتنس

الرياضة

الروسي خاتشانوف يتوّج بلقب بطولة مارسيليا للتنس
@ATPWorldTour
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أحرز الروسي كارين خاتشانوف (21 عاما)، لقب بطولة مارسيليا المفتوحة للتنس، بعد تغلبه، أمس الأحد، في المباراة النهائية، على صاحب الأرض، الفرنسي لوكاس بويل، بمجموعتين مقابل واحدة.

وتمكن خاتشانوف المصنف تاسعا من حسم المباراة لصالحه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 7-5 و3-6 و7-5، خلال ساعة واحدة و50 دقيقة، ليحصد اللقب الثاني خلال مسابقات فردي الرجال في مسيرته الاحترافية.


في المقابل، فشل بويل المصنف ثالثا، والذي أحرز منذ أسبوعين لقب بطولة مونبيلييه، في الظفر بلقب بطولة مارسيليا للعام الثاني على التوالي، بعد أن سقط في نهائي العام الماضي، أمام مواطنه جو ويلفريد تسونغا بمجموعتين نظيفتين.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر

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