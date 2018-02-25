بالفيديو.. لاعب مغربي يحرز هدفا ثم يهدر ضربة جزاء ويطرد!

ضمد فريق أتلتيك بيلباو جراحه على حساب ضيفه ملقا، متذيل ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه عليه (2-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 25 من الليغا.

وحملت ثنائية الفريق الباسكي توقيع كل من، ماركيل سوسايتا وميغيل سان خوسي، في الدقيقتين (17 و44) على الترتيب. بينما في المقابل سجل المهاجم المغربي يوسف النصيري هدف الفريق الأندلسي الوحيد مبكرا في الدقيقة 13، قبل أن يضيع ضربة جزاء، عند الدقيقة 61، ويطرد من ملعب "سان ماميس"، بحلول الدقيقة 84، من زمن اللقاء.