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اليونايتد يقلب الطاولة على تشيلسي في "مسرح الأحلام"

الرياضة

اليونايتد يقلب الطاولة على تشيلسي في
Reuters
اليونايتد يقلب الطاولة على تشيلسي في "مسرح الأحلام"
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حول مانشستر يونايتد تأخره بهدف أمام تشيلسي إلى فوز بنتيجة (2-1) في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على ملعب "أولد ترافورد" (مسرح الأحلام)، لحساب الجولة الـ28 من البريمير ليغ.

وبادر "البلوز" في افتتاح باب التسجيل بحلول الدقيقة (32) عن طريق النجم البرازيلي المتألق في الفترة الأخيرة ويليان بورخيس دا سيلفا، قبل أن يرد اليونايتد بقوة وبهدفين متتاليين، أحرزهما البلجيكي روميلو لوكاكو، والبديل جيسي لينغارد في الدقيقتين (39 و75) على الترتيب.

واستعاد مانشستر يونايتد بهذا الفوز وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 59 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول صاحب المركز الثالث، بينما تراجع تشيلسي للمركز الخامس برصيد 53 نقطة.

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المصدر:GOAL24

عمر بيكضاض

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