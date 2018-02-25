نزال بريطاني على صفيح ساخن في نهائي كأس محمد علي (فيديو)
ضرب البريطاني كالوم سميث موعدا مع مواطنه بطل العالم المطلق للملاكمة، جورج غروفز، في النزال النهائي لدورة سلسلة السوبر (WBSS)، في الثاني من شهر يونيو 2018، بقاعة "O2 Arena" في لندن.
Here it is...the George Groves, Callum Smith stare-down...#SmithHolzken 🏆 #AliTrophypic.twitter.com/4kWYMsWpVP— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) February 24, 2018
وتغلب كالوم سميث على الهولندي نيكي هولزكين بالنقاط، في النزال، الذي جمعهما مساء السبت، في مدينة نورنبيرغ الألمانية، في الدور قبل النهائي، لوزن المتوسط، ما دون (76.2 كغ).
THAT uppercut and roll from Smith on Holzken...🔥🔥🔥#SmithHolzken 🏆 #AliTrophypic.twitter.com/wYfI2c07ZE— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) February 24, 2018
وكان من المفترض أن يواجه الملاكم كالوم سميث الألماني يورغن بريمير، لكن الأخير انسحب بسبب مرضه.
وواصل كالوم سميث (27 عاما) سلسلة انتصاراته، محققا الثالث والعشرين حتى الآن، في مسيرته الاحترافية، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.
Callum Smith on a tricky encounter vs. Holzken...#SmithHolzken 🏆 #AliTrophypic.twitter.com/qxV0Yx0QbR— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) February 24, 2018
بينما تجرع نيكي هولزكين (34 عاما) مرارة أول هزيمة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، بعد 13 انتصارا متتاليا، منها 10 بالضربة القاضية.
في المقابل، كان جورج غروفز، الملقب بالقديس جورج، قد بلغ نهائي دورة "سلسلة السوبر - World Boxing Super Series" أو كأس محمد علي، على حساب مواطنه كريس يوبانك، إثر تغلبه عليه بالنقاط أيضا، في النزال الذي جمعهما، يوم السبت الماضي، في لندن.
المصدر: "twitter/WBsuperSeries"
نايف الكوردي