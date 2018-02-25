كين يقود توتنهام للفوز ويفك الشراكة مع صلاح

انتزع نادي توتنهام فوزا ثمينا من مضيفه كريستال بالاس (1-0)، في اللقاء الذي أقيم اليوم لحساب الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتظر "هوتسبير" حتي الدقيقة (88) ليقتنص الفوز بهدف حمل توقيع المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين.

ورفع توتنهام رصيده بهذه النتيجة إلى 55 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع مؤقتا في سلم ترتيب الدوري، في انتظار إجراء مواجهة تشيلسي الخامس (53 نقطة) أمام مضيفه مانشستر يونايتد الثالث (56 نقطة).

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وبهدفه في شباك كريستال بالاس، انفرد كين بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 24 هدفا، ويتفوق بفارق هدف واحد عن المصري محمد صلاح هداف نادي ليفربول.

المصدر:GOAL24

عمر بيكضاض