مواجهة مرتقبة بين الزوراء العراقي والجيش السوري

يستضيف نادي الزوراء العراقي فريق الجيش السوري، غدا الاثنين، في مباراة مرتقبة بينهما، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمنطقة غرب آسيا.

وأجرى نادي الزوراء الحصة التدريبية الأولى، في ملعب العربي الثانوي، والتي استمرت لساعة ونصف الساعة، أمس السبت، فيما سيخوض النوارس، اليوم الأحد، مرانه الأخير في قطر استعدادا لمواجهة الجيش، في الساعة السابعة والربع مساء، على ملعب الأهلي، الذي ستقام على أرضه المباراة.

وكان نادي الزوراء قد استهل مشواره في دور المجموعات بالتعادل مع مضيفه العهد اللبناني بهدف لكل منهما، كما تعادل الجيش مع المنامة البحريني، من دون أهداف، في الجولة الأولى للبطولة.

المصدر: "alsumaria.tv"