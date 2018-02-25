برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل خوض مواجهات حاسمة

أكدت نتائج الفحص الطبي الذي خضع له الظهير الأيمن لنادي برشلونة، البرتغالي نيلسون سيميدو، إصابة اللاعب بتمزق في عضلات الفخذ الأيسر.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن سيميدو سيغيب بسبب هذه الإصابة عن مباريات برشلونة لمدة تتراوح بين 5 و 6 أسابيع.

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وتعرض المدافع البرتغالي للإصابة خلال مشاركته في اللقاء الذي جمع برشلونة بضيفه جيرونا أمس، ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهى بفوز البارسا بستة أهداف لواحد.

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وسيغيب سيميدو بذلك عن العديد من المباريات المهمة لبرشلونة خلال الأسابيع الخمسة المقبلة، من بينها لقاء أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ومواجهة تشيلسي النارية في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا المقررة في الـ14 مارس المقبل.

المصدر: وكالات