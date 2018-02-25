 
مباشر

برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل خوض مواجهات حاسمة

الرياضة

برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل خوض مواجهات حاسمة
Reuters
برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل خوض مواجهات حاسمة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jwwk

أكدت نتائج الفحص الطبي الذي خضع له الظهير الأيمن لنادي برشلونة، البرتغالي نيلسون سيميدو، إصابة اللاعب بتمزق في عضلات الفخذ الأيسر.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن سيميدو سيغيب بسبب هذه الإصابة عن مباريات برشلونة لمدة تتراوح بين 5 و 6 أسابيع.

إقرأ المزيد
فيديو .. جيرونا يفتح على نفسه باب جحيم برشلونة بسبب هدف

وتعرض المدافع البرتغالي للإصابة خلال مشاركته في اللقاء الذي جمع برشلونة بضيفه جيرونا أمس، ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهى بفوز البارسا بستة أهداف لواحد.

إقرأ المزيد
شاهد عبقرية ميسي أمام جيرونا شاهد عبقرية ميسي أمام جيرونا!

وسيغيب سيميدو بذلك عن العديد من المباريات المهمة لبرشلونة خلال الأسابيع الخمسة المقبلة، من بينها لقاء أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ومواجهة تشيلسي النارية في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا المقررة في الـ14 مارس المقبل.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة