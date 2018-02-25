شوارتزمان يضرب موعدا مع فرداسكو في نهائي ريو للتنس
@RioOpenOficial/Twitter
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تأهل الأرجنتيني دييغو شوارتزمان إلى نهائي بطولة ريو دي جانيرو البرازيلية للتنس ذات الـ500 نقطة، عقب فوزه اليوم على منافسه التشيلي نيكولاس هاري بمجموعتين دون رد.
وجاء فوز اللاعب الأرجنتيني المرشح السادس اللقب بواقع (7-5 و6-2).
✅ Top 20 debut— Rio Open (@RioOpenOficial) 24 февраля 2018 г.
✅ First ATP 500 final
✅ Fourth @ATPWorldTour final
🇦🇷 @dieschwartzman defeats #Jarry, 7/5 6/2, and will play for the #RioOpen2018 title on Sunday. pic.twitter.com/3LxUmqcoOw
وضرب شوارتزمان موعدا في المباراة النهائية مع
الإسباني فرناندو فرداسكو، الذي أطاح بالمرشح الخامس للقب، الإيطالي فابيو فونيني، بفوزه عليه بمجموعتين متتاليتين، تفاصيلهما (6-1 و7-5).
Um "senhor backhand" de @FerVerdasco. #RioOpen2018— Rio Open (@RioOpenOficial) 24 февраля 2018 г.
📹 @TennisTVpic.twitter.com/d7Dylz4mzE
المصدر:ATP
عمر بيكضاض
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