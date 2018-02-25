شوارتزمان يضرب موعدا مع فرداسكو في نهائي ريو للتنس

تأهل الأرجنتيني دييغو شوارتزمان إلى نهائي بطولة ريو دي جانيرو البرازيلية للتنس ذات الـ500 نقطة، عقب فوزه اليوم على منافسه التشيلي نيكولاس هاري بمجموعتين دون رد.

وجاء فوز اللاعب الأرجنتيني المرشح السادس اللقب بواقع (7-5 و6-2).

وضرب شوارتزمان موعدا في المباراة النهائية مع

الإسباني فرناندو فرداسكو، الذي أطاح بالمرشح الخامس للقب، الإيطالي فابيو فونيني، بفوزه عليه بمجموعتين متتاليتين، تفاصيلهما (6-1 و7-5).

المصدر:ATP

عمر بيكضاض