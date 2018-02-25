الأولمبية الدولية ترفض رفع العلم الروسي في حفل ختام أولمبياد 2018

رفضت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم، رفع الإيقاف عن اللجنة الأولمبية الروسية، وهو ما يعني حرمان الرياضيين الروس من السير خلف علمهم الوطني في حفل ختام أولمبياد بيونغ تشانغ.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ: "قرر المجلس التنفيذي عدم رفع الإيقاف المفروض على اللجنة الأولمبية الروسية قبل حفل ختام الأولمبياد.. الرياضيون الروس أوفوا بمتطلبات اللجنة الأولمبية الدولية، ولكن سقوط اثنين من المتسابقين (الروس) في اختبارات المنشطات في بيونغ تشانغ أثر بالسلب على رفع الإيقاف عن الأولمبية الروسية".

وأضاف باخ أن المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية سينظر في مسألة رفع الإيقاف عن روسيا، إذا تأكد عدم سقوط أي رياضي روسي آخر في اختبارات المنشطات في بيونغ تشانغ.

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ويشارك الروس في دورة الألعاب الشتوية كرياضيين مستقلين بسبب فرض عقوبة الإيقاف على اللجنة الأولمبية الروسية بداعي وجود "نظام ممنهج لتعاطي المنشطات".

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المصدر: لينتا.رو

عمر بيكضاض