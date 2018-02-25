هدف عالمي يمنح الوداد البيضاوي كأس السوبر الإفريقية

توج نادي الوداد البيضاوي المغربي لكرة القدم بلقب كأس السوبر الإفريقية عقب فوزه أمس، على تيبي مازيمبي الكونغولي (1-0) في النهائي الذي جرت أطواره بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وجاء هدف الوداد الوحيد في الدقيقة (83) من ركلة ثابتة نفذها المهاجم أمين تغزوي بطريقة رائعة.

وبهذه النتيجة حصد الوداد كأس السوبر الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه.

ويجمع نهائي السوبر الإفريقي عادة ما بين بطل مسابقة دوري أبطال إفريقيا وبطل مسابقة كأس الكونفدرالية.

المصدر:RT

عمر بيكضاض