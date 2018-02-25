منتخب روسيا لهوكي الجليد يحصد الميدالية الذهبية في أولمبياد بيونغ تشانغ

توج المنتخب الروسي بالميدالية الذهبية في مسابقة الهوكي على الجليد ضمن منافسات الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، عقب فوزه اليوم على نظيره الألماني (4-3).

وجاءت المباراة مثيرة، إذ أنهى المنتخب الروسي الشوط الأول متقدما (1-0)، وبنفس النتيجة فاز المنتخب الألماني في الشوط الثاني، قبل أن يتعادل الفريقان في الشوط الثالث (2-2)، ليتم اللجوء إلى الوقت الإضافي الذي خطف فيه الفريق الروسي الفوز (4-3) بهدف من توقيع كيريل كابريزوف.

Российские хоккеисты спели гимн России под музыку олимпийского гимна после победы на ОИ: https://t.co/hAIUKQUWxspic.twitter.com/HAfVDsVAJt — Р-Спорт (@rsportru) 25 февраля 2018 г.

وهذه الذهبية الأولمبية الأولى للفريق الروسي للهوكي على الجليد في تاريخه، وكانت أفضل نتائجه في أولمبياد 1998، عندما حل في المركز الثاني ونال الفضية.

Российские хоккеисты победили немцев в овертайме финала и завоевали золото Олимпиады https://t.co/PWMw8PsRw3pic.twitter.com/6vALQPBeNt — Р-Спорт (@rsportru) 25 февраля 2018 г.

وبهذه الميدالية ارتفع رصيد الرياضيين الروس الذين يشاركون في أولمبياد بيونغ تشانغ تحت علم محايد، إلى 17 ميدالية ملونة، منها ذهبيتان، و6 فضيات، و9 برونزيات.

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تجدر الإشارة إلى أن منافسات الألعاب الأولمبياد الشتوية تختتم مساء اليوم.

المصدر: لينتا.رو

عمر بيكضاض