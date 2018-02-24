فيديو .. لاعب جيرونا يفتح باب جحيم برشلونة على فريقه بسبب هدف

لقن برشلونة ضيفه جيرونا درسا لن ينساه، إذ رد على هدفه المبكر بستة أهداف كاملة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفاجأ لاعب جيرونا، كريستيان بورتوغيس، العملاق الكتالوني بهدف مباغت سريع أحرزه بعد ثلاث دقائق فقط من انطلاق صافرة بداية اللقاء الذي أقيم، على ملعب "كامب نو".

ولكن المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز رد عليه سريعا بهدف التعادل للبلوغرانا، وذلك بعد دقيقتين فقط من هدف الضيوف.

ووضع الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي أصحاب الأرض في المقدمة، عند الدقيقة 30، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الزاوية اليسرى.

وعاد البرغوث بعد سبع دقائق فقط وسجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه، بتسديدة من ضربة حرة مباشرة، معززا صدارته لقائمة هدافي الليغا، برصيد 22 هدفا.

كما عاد "العضاض الهداف" لويس سواريز ووقع بدوره على الهدف الشخصي الثاني له والرابع للفريق الكتالوني، قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

وعزز البرازيلي فيليبي كوتينيو، نجم برشلونة الجديد، تقدمه بتسجيله الهدف الخامس، في الدقيقة 66، على طريقته الخاصة، بقذيفة بعيدة المدى من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت كرته بالقائم الأيمن البعيد، قبل أن تعانق الشباك.

واختتم لويس سواريز مهرجان الأهدف، بتسجيله الثالث له "هاتريك"، والسادس للبلوغرانا، بحلول الدقيقة 76، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى.

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وعزز برشلونة، بعد هذا الفوز، تربعه على عرش صدارة الليغا، برصيد 65 نقطة، مبتعدا بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه وصيفه أتلتيكو مدريد، الذي يحل ضيفا على فريق إشبيلية، غدا الأحد.

في حين توقف رصيد جيرونا عند 34 نقطة، وبقي في المركز التاسع حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT

نايف الكوردي