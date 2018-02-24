فوركاد مع رفع العلم الروسي في حفل ختام أولمبياد 2018

عارض النجم الفرنسي مارتين فوركاد مقاطعة مرحلة روسيا ضمن كأس العالم للبياتلون، المقررة في مدينة "تيومين" في هذا الموسم.

وقال مارتين فوركاد: "أعتقد أن قرار الاتحاد الدولي للبياتلون لإقامة مرحلة كأس العالم في تيومين هو صائب. شخصيا، سأكون سعيدا بالمشاركة فيها".

وأضاف البطل الأولمبي خمس مرات: " موقفي من تعاطي المنشطات واضح. لكن الروس الذين يقومون بالخداع، هم ليسوا كل البلد. في روسيا، يوجد الكثير من مشجعي البياتلون، ولا ينبغي معاقبتهم على تصرفات بعض الرياضيين".

وأصبح من المعروف، في وقت سابق، أن منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية التشيك قررا مقاطعة كأس العالم للبياتلون المقررة في مدينة تيومين، في الفترة ما بين (22 و25 مارس المقبل).

وتابع فوركاد: "أعتقد أن الرياضيين الموجودين هنا لهم الحق في المشاركة في الحفل الختامي للألعاب تحت علمهم. الروس هم وطنيون جدا، ولا أعتقد أن حرمانهم من علمهم يمكن أن يغير الوضع فيما يتعلق بمسألة المنشطات. وأريد أن أشير إلى أن هناك الكثير من الرياضيين من مختلف البلدان، لما تمكنوا من المشاركة في الألعاب الأولمبية، فيما إذا خضعوا لنفس معايير الاختيار الصارمة، التي خضع لها الروس".

ومن المنتظر أن تقرر اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية، اليوم السبت، مسألة ما إذا كان الرياضيون الروس يستطيعون المرور تحت علم بلادهم في مراسم حفل اختتام دورة الألعاب الأولمبية 2018 في كوريا الجنوبية.

وحصد مارتين فوركاد (29 عاما) ثلاث ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية 2018، التي تختتم غدا الأحد في مدينة بيونغ تشانغ، إضافة إلى ذهبيتين توج بهما في أولمبياد 2014، التي أقيمت في مدينة سوتشي الروسية.

المصدر: "matchtv.ru"

نايف الكوردي