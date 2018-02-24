الأوكرانية سفيتولينا بطلة لسوق دبي الحرة (فيديو)
توجت الأوكرانية يلينا سفيتولينا بلقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليونين و623 ألف دولار، على حساب جارتها الروسية داريا كاساتكينا.
.@ElinaSvitolina and her @DDFTennis 🏆 are both sparkling tonight! pic.twitter.com/aNHjqXAM1U— WTA (@WTA) February 24, 2018
وتمكنت يلينا سفيتولينا، المصنفة أولى، من الفوز بسهولة على اللاعبة الروسية الشابة (20 عاما)، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-4) و(6-0)، في المباراة النهائية التي جرت بينهما، اليوم السبت، واستغرقت ساعة واحدة و12 دقيقة فقط.
.@ElinaSvitolina defends her @DDFTennis title!— WTA (@WTA) February 24, 2018
Downs Kasatkina, 6-4, 6-0! pic.twitter.com/Vs1Cq8p8wk
واحتفظت يلينا سفيتولينا (23 عاما) بلقب هذه البطولة، وهو اللقب الثاني لها في هذا الموسم أيضا، والحادي عشر في مسيرتها الاحترافية، حتى الآن.
It's @ElinaSvitolina's turn to speak to the @DDFTennis crowd! pic.twitter.com/ZtLJG2FzaZ— WTA (@WTA) February 24, 2018
المصدر: "twitter/wta"
نايف الكوردي