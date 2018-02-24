الأوكرانية سفيتولينا بطلة لسوق دبي الحرة (فيديو)

توجت الأوكرانية يلينا سفيتولينا بلقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليونين و623 ألف دولار، على حساب جارتها الروسية داريا كاساتكينا.

وتمكنت يلينا سفيتولينا، المصنفة أولى، من الفوز بسهولة على اللاعبة الروسية الشابة (20 عاما)، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-4) و(6-0)، في المباراة النهائية التي جرت بينهما، اليوم السبت، واستغرقت ساعة واحدة و12 دقيقة فقط.

واحتفظت يلينا سفيتولينا (23 عاما) بلقب هذه البطولة، وهو اللقب الثاني لها في هذا الموسم أيضا، والحادي عشر في مسيرتها الاحترافية، حتى الآن.

المصدر: "twitter/wta"

نايف الكوردي