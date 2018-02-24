ساوثهامبتون يعود بنقطة ثمينة من ملعب ييرنلي

عاد نادي ساوثهامبتون بنقطة ثمينة من ملعب مضيفه بيرنلي بتعادله معه (1-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل في الدقيقة (68)، بهدف من إمضاء آشلي بارنس، وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، تمكن مانولو جابياديني من خطف هدف التعادل لساوثهامبتون (الدقيقة 90).

ورفع بيرنلي رصيده بهذه النتيجة إلى 37 نقطة في المركز السابع، بينما ارتقى ساوثهامبتون إلى المركز الـ16 برصيد 27 نقطة.

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وفي مباريات أخرى، تغلب برايتون على سوانيزي سيتي بأربعة أهداف لواحد، وانتزع هيديرسفيلد تاون فوزا ثمينا من مضيفه وست بروميتش ألبيون بفوزه عليه بهدفين لهدف.

المصدر:EUROGOAL

عمر بيكضاض