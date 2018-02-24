بالفيديو.. فيغو يستعيد ذاكرة الانتصارات على حساب إيبار

فاز فريق سيلتا فيغو على ضيفه أيبار بهدفين نظيفين، اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحملت ثنائية أصحاب الأرض توقيع كل من المهاجمين إياغو أسباس، والأوروغوياني ماكسيميليانو غوميز، في الدقيقتين (56، 79) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جمعهما، على ملعب "بالايدوس".