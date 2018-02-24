فونيني يبلغ المربع الذهبي لبطولة ريو دي جانيرو
Reuters Toby Melville
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تأهل الإيطالي فابيو فونيني إلى نصف نهائي بطولة ريو دي جانيرو البرازيلية للتنس، عقب فوزه اليوم على السلوفيني إلياز بيديني بمجموعتين لواحدة.
وجاء فوز المصنف الخامس في البطولة، بواقع (6-7، 6-3 و6-1)، ليضرب موعدا في الدور نصف النهائي مع الإسباني فرناندو فيرداسكو، الذي تأهل على حساب النمساوي دومينيك ثيم، بفوزه عليه بمجموعتين نظيفتين، تفاصيلهما (6-4 و6-0).
وفي الدور نصف النهائي الثاني، يلتقي الأرجنتيني دييغو شفارتزمان، الذي تغلب في دور الثمانية على الفرنسي جايل مونفيس بنتيجة (6-3 و6-4)، مع التشيلي نيكولاس غاري الذي أقصى الأوروغوياني بابلو كويباس، المرشح السابع للقب (7-5 و6-3).
المصدر:sportbox.ru
عمر بيكضاض
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