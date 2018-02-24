فونيني يبلغ المربع الذهبي لبطولة ريو دي جانيرو

تأهل الإيطالي فابيو فونيني إلى نصف نهائي بطولة ريو دي جانيرو البرازيلية للتنس، عقب فوزه اليوم على السلوفيني إلياز بيديني بمجموعتين لواحدة.

وجاء فوز المصنف الخامس في البطولة، بواقع (6-7، 6-3 و6-1)، ليضرب موعدا في الدور نصف النهائي مع الإسباني فرناندو فيرداسكو، الذي تأهل على حساب النمساوي دومينيك ثيم، بفوزه عليه بمجموعتين نظيفتين، تفاصيلهما (6-4 و6-0).

وفي الدور نصف النهائي الثاني، يلتقي الأرجنتيني دييغو شفارتزمان، الذي تغلب في دور الثمانية على الفرنسي جايل مونفيس بنتيجة (6-3 و6-4)، مع التشيلي نيكولاس غاري الذي أقصى الأوروغوياني بابلو كويباس، المرشح السابع للقب (7-5 و6-3).

المصدر:sportbox.ru

عمر بيكضاض