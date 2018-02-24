مجلة ألمانية تحدد موعد سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر

نشرت مجلة "فوكس" الألمانية تقريرا أكدت فيه نية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر ومنحه للولايات المتحدة الأمريكية أو إنجلترا.

وذكرت المجلة أن الفيفا اتخذ قراراه وسيعلن عنه نهاية الصيف المقبل، وتحديدا بعد انقضاء منافسات مونديال 2018 المزمع إقامتها في روسيا.

وأشار تقرير المجلة إلى أن قطر ستخسر أيضا حق بث ونقل مباريات كأس العالم 2018.

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وأوضح التقرير أن "الفيفا" غير مؤخرا إجراءات التصويت على مستضيف كأس العالم، وذلك بعد انتشار العديد من الشائعات حول نزاهة استضافة قطر لمونديال 2022.

المصدر: وكالات