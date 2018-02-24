الرياضيون الروس يحصدون ميداليتين جديدتين في أولمبياد 2018

منح الروسيان ألكسندر بولشونوف وأندريه لاركوف ميداليتين جديدتين لبلادهما ضمن منافسات الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

وحل بولشونوف في المركز الثاني في سباق التزلج لمسافة 50 كلم (الانطلاق الجماعي)، لينال الميدالية الفضية، فيما حل مواطنه لاركوف في المركز الثالث لنفس السباق وأحرز الميدالية البرونزية.

Двойной пьедестал: серебро и бронза Большунова и Ларькова в гонке на 50 км на ОИ https://t.co/XbNprZJdPOpic.twitter.com/kqhTRsRdoR — Р-Спорт (@rsportru) 24 февраля 2018 г.

وذهبت الميدالية الذهبية للفنلندي يوفو نيسكانين الذي احتل المركز الأول، بعدما قطع مسافة السباق بزمن قدره ساعتان و8 دقائق و22 ثانية.

إقرأ المزيد

وبهاتين الميداليتين ارتفع رصيد الرياضيين الروس الذين يشاركون في الأولمبياد تحت علم محايد، إلى 15 ميدالية ملونة، منها ذهبية واحدة، و6 فضيات، و9 برونزيات.

تجدر الإشارة إلى أن منافسات الألعاب الأولمبياد الشتوية تختتم غدا الأحد.

المصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض