ضمنها ناد عربي وحيد.. 11 فريقا حافظت على نظافة شباكها أمام ميسي

نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل مئات الأهداف خلال مسيرته الاحترافية الحافلة، إلا أن هناك 11 فريقا لم يتمكن البرغوث من زيارة شباكها.

وواجه ميسي 82 فريقا في كافة المسابقات طيلة مسيرته الكروية، وتمكن من التسجيل في مرمى 71 فريقا، فيما فشل في هز شباك 11 فريقا آخر وهي:

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1- السد القطري

واجه ميسي السد في بطولة كأس العالم للأندية عام 2011، وبالرغم من أن البارسا اكتسح الفريق القطري برباعية نظيفة إلا أن البرغوث لم يسجل في تلك المباراة.

2- روبين قازان

شارك ميسي في 4 مباريات ضد الفريق الروسي إلا أنه لم يفلح في هز الشباك.

3- إنتر ميلان

نجح إنتر ميلان في الحفاظ على نظافة شباكه أمام ميسي في 3 مناسبات.

4- بنفيكا

تقابل ميسي مع بنفيكا في مواجهتين، صنع فيهما قائد "التانغو" هدفين ولكنه لم يسجل.

5- خيريز

حافظ الفريق الإسباني المتواضع على نظافة شباكه أمام برشلونة في مباراتين شارك فيهما ميسي بديلا.

6- جيرونا

لعب ميسي مباراة واحدة ضد جاره جيرونا دون أن يسجل، ولكن البرغوث قادر على إضافة هذا الفريق إلى قائمة ضحاياه عندما يلتقي البارسا وجيرونا اليوم في المرحلة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

7- ريال مورسيا

شارك ميسي في مباراة واحدة أمام ريال مورسيا دون أن يهز الشباك.

8- جرامانيت

حافظ على شباكه نظيفة في مباراة واحدة ضد ميسي، وكانت تلك المباراة الأولى التي يشارك فيها البرغوث كأساسي مع البارسا.

9- أودينيزي

واجه ميسي الفريق الإيطالي في 2005 إلا أنه لم يهز شباكه.

10- قاديش

فشل ميسي في التسجيل في مرمى قاديش في مواجهتين.

11- ليفربول

شارك ميسي في مباراة واحدة ضد "الريدز" ولم يسجل.

المصدر:RT

عمر بيكضاض