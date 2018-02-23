خيمكي الروسي يثأر من باناثينايكوس في "يورو ليغ"

فاز فريق خيمكي الروسي على ضيفه باناثينايكوس اليوناني، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 23 من دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة السلة.

وتفوق الفريق الروسي على ضيفه اليوناني بفارق 17 نقطة، كالتالي: (24-18، 22-13، 17-15، 15-15)، وثأر بذلك من خسارته الساحقة في مباراة الذهاب بفارق 28 نقطة (93-65).

وحقق خيمكي انتصاره الثالث على التوالي، والرابع عشر في الموسم الحالي لمسابقة "يورو ليغ"، مقابل 9 هزائم، وصعد إلى المركز الرابع في الترتيب العام للمجموعة، برصيد 37 نقطة، تاركا المرتبة الخامسة لفريق باناثينايكوس بالذات.

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي