بوتين يهنئ صاحبة الميدالية الأولى لروسيا في أولمبياد 2018

هنأ الرئيس فلاديمير بوتين مواطنته آلينا زاغيتوفا بتتويجها بالميدالية الذهبية لمسابقة التزحلق الفني على الجليد، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، المقامة حاليا في كوريا الجنوبية.

Владимир Путин поздравил Загитову и Медведеву с успешными выступлениями на Играхhttps://t.co/ulvF67VMAtpic.twitter.com/1ZUEyZedZK — Матч ТВ (@MatchTV) February 23, 2018

وقال فلاديمير بوتين في رسالة التهنئة الموجهة لصاحبة الميدالية الذهبية آلينا زاغيتوفا، نشرت عبر موقع الكرملين الرسمي: "آلينا إيلنازوفنا المحترمة! أهنئكم على أول ظهور رائع في دورة الألعاب الأولمبية في مدينة بيونغ تشانغ الكورية. لقد حققت أفضل نتيجة، خلال المنافسات ضد أقوى لاعبات العالم. تفوقت على منافساتك بمهاراتك وأدائك، وبالتركيز والثقة".

Олимпийский фотовзгляд. День четырнадцатый. Медведева, Загитова и парни Знаркаhttps://t.co/mX7kCwzri0pic.twitter.com/ZFGkG54M1K — Матч ТВ (@MatchTV) February 23, 2018

كما هنأ الرئيس الروسي صاحبة الميدالية الفضية مواطنته أيضا يفغينيا مدفيديفا، قائلا: "يفغينيا أرمانوفنا المحترمة! أهنئكم على الميدالية الفضية للنسخة الـ 23 من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. هذه الميدالية مكافأة على العمل الشاق، والموهبة الرياضية، والمستوى الرفيع، والمهارات الفنية العالية".

ومنحت آلينا زاغيتوفا الميدالية الذهبية الوحيدة، حتى الآن، لروسيا في هذه الألعاب، وذلك بعد أن احتلت المركز الأول برصيد (239.57) نقطة، في مجموع البرنامجين القصير والحر، متقدمة بفارق (1.31) نقطة عن مواطنتها يفغينيا مدفيديفا (238.26)، التي حلت في المركز الثاني ونالت الميدالية الفضية.

في حين كانت الميدالية البرونزية من نصيب الكندية كيتلين أوسموند، التي احتلت المرتبة الثالثة، برصيد (231.02) نقطة.

المصدر: "matchtv.ru"

نايف الكوردي