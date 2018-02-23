رئيس الفيفا.. روسيا مستعدة بنسبة 99% لاستضافة مونديال 2018

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو إن روسيا مستعدة بنسبة كبيرة لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2018.

وقال إنفانتينو "روسيا مستعدة بنسبة 99% لاستضافة المونديال.. ستضع اللمسات الأخيرة والجميع سيتوجه إلى هناك لقضاء وقت رائع".

وتأتي تصريحات إنفانتينو قبل 3 أشهر ونيف على انطلاق أبرز حدث رياضي في 2018، الذي يتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا غفيرا.

فبحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم، الإقبال على شراء التذاكر كان هائلا، وتوصل الفيفا في الفترة الأولى من المرحلة الثانية لعملية بيع التذاكر التي انتهت في 31 يناير الماضي بحوالي 5 ملايين طلب.

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وأشار الفيفا إلى أن أكبر عدد من الطلبات على التذاكر جاء من روسيا، وبعدها من ألمانيا، والأرجنتين، والمكسيك، والبرازيل والبيرو، وبولندا، وإسبانيا، وكولومبيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وهولندا.

المصدر:RT

عمر بيكضاض