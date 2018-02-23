أولمبياد 2018.. متسابقة روسية تسقط في اختبار المنشطات

أكد الاتحاد الروسي لرياضة "البوبسلي" أن عينة الكشف عن المنشطات التي أخذت للمتسابقة ناديجدا سيرغييفا خلال الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بيونغ تشانغ، جاءت إيجابية.

ونشر الاتحاد الروسي للبوسلي بيانا على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيه إن تحاليل عينات أخذت للمتسابقة سيرغييفا في الـ18 فبراير الجاري، جاءت بنتائج إيجابية وأظهرت أثرا لعقار يستخدم لعلاج أمراض القلب، ومدرج في قائمة المواد المحظورة رياضيا.

وأضاف البيان "قبل أيام كانت عينتها نظيفة (13 فبراير/شباط).. الطاقم الطبي للفريق الروسي لم يصف أية أدوية للمتسابقة".

تجدر الإشارة إلى أن سيرغييفا حلت في المركز الثاني عشر في منافسات "البوبسلي" لزوجي السيدات.

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وكانت محكمة التحكيم الرياضية قد جردت أمس، الروسي ألكسندر كروشيلنيتسكي ومواطنته أناستاسيا بريزغالوفا من برونزية مسابقة الثنائي المختلط في رياضة الكيرلينغ، وقررت إلغاء نتائجهما بسبب انتهاك كروشيلنيتسكي لقواعد مكافحة المنشطات.

المصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض