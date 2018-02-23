موقف لا تحسد عليه.. مشجعة كورية شمالية ترتكب خطأ قد يكلفها غاليا

وجدت إحدى مشجعات كوريا الشمالية في أولمبياد بيونغ تشانغ نفسها في موقف محرج، إذ رحبت بالتصفيق بالثنائي الأمريكي المشارك في مسابقات التزحلق الفني وسط صمت زميلاتها.

ويظهر مقطع فيديو نشر في وسائل الإعلام، أن المشجعات من كوريا الشمالية، واللواتي سبق أن أثارن انبهار العالم كله برقصاتهن الجماعية ذات مستوى التنظيم المدهش على مدرجات الألعاب الأولمبية الجارية، يصفقن بحرارة للرياضيين من بلادهن.

وبعد وصول الزوج الأمريكي على الجليد يعم الصمت المدرج الكوري الشمالي، لكن إحدى المشجعات بدأت بالتصفيق مجددا قبل أن تنهرها إحدى زميلاتها، في الثانية 00:50 من الفيديو المرفق.

ولم يبدُ من الفيديو ما إذا كان هذا الحدث وقع بالخطأ أو أن الفتاة نسيت في الواقع الخلافات السياسية العميقة القائمة بين بلادها والولايات المتحدة فضلا عن أجواء لؤلؤة الألعاب الشتوية.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف