الدوري الإسباني.. البارسا لتجاوز عقبة جيرونا والريال لمواصلة صحوته

يسعى برشلونة من خلال مواجهة ضيفه جيرونا غدا، في المرحلة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم، لتحقيق انتصار جديد، بينما يتطلع الغريم ريال مدريد لمواصلة صحوته على حساب ألافيس.

وتبدو مهمة برشلونة لتجاوز عقبة جاره جيرونا صاحب المركز الثامن في المتناول، خاصة أن الفريق الكتالوني يقدم أداء قويا في الدوري المحلي هذا الموسم، إذ يحتل المركز الأول برصيد 62 نقطة، ويبتعد بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد.

وسيحاول البارسا تجنب مفاجآت جيرونا للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في الدوري، إذ لم يتلق أي خسارة بعد انقضاء 24 مرحلة، حيث فاز في 19 مباراة وتعادل في 5.

في المقابل، يبحث ريال مدريد لمواصلة صحوته بعدما حقق 4 انتصارات في آخر 4 مباريات، إذ فاز على ريال سوسيداد في المرحلة الـ23 من الليغا بخمسة أهداف لهدفين، وتغلب على ريال بتيس في الجولة الماضية بخمسة أهداف لثلاثة، كما فاز في مسابقة دوري الأبطال على نادي باريس سان جيرمان (3-1)، قبل أن يتفوق الأربعاء الماضي على مضيفه ليغانيس بثلاثة أهداف لهدف، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ16 من الليغا.

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ويحتل الريال المركز الثالث حاليا في سلم ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، بينما يقاتل خصمه ألافيس الذي يواجه غدا، للهرب من الهبوط، إذ يقبع الفريق في المركز الـ15 برصيد 28 نقطة.

المصدر:RT

عمر بيكضاض