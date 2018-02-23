نبأ غير سار لريال مدريد.. صفقة التعاقد مع صلاح في مهب الريح!

باتت مهمة ريال مدريد في التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية معقدة جدا، بعدما دخل نادي بايرن ميونيخ الألماني السباق للفوز بخدمات الفرعون المصري.

وكشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، عن عزم إدارة النادي البافاري التفاوض مع مهاجم ليفربول، لسد الفراغ الذي سيخلفه رحيل الهولندي آريين روبن.

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وتوقعت الصحيفة أن تشهد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة "صراعا شرسا" بين نادي ريال مدريد والبايرن للتعاقد مع صلاح.

وذكرت تقارير في وقت سابق أن فلورنتينو بيريز، رئيس الريال، يرى في صلاح واحدا من النجوم المرشحة بقوة للانضمام للميرينغي، الذي يعاني من سوء النتائج هذا الموسم، بسبب تراجع مستوى أغلب نجومه.

جدير بالذكر أن صلاح انضم لليفربول الصيف الماضي قادما من روما الإيطالي مقابل 45 مليون يورو، وسجل 30 هدفا بقميص "الريدز" في مختلف المسابقات حتى الآن.

المصدر: وكالات