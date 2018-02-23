بالفيديو.. أهداف مواجهة لاتسيو وسيتوا بوخارست
Reuters
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تغلب نادي لاتسيو الإيطالي على ضيفه ستيوا بوخارست الروماني بخمسة أهداف لهدف، في اللقاء الذي أقيم أمس، ضمن إياب دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.
وتناوب على تسجيل ثلاثية الفريق الإيطالي، شيرو إيموبيلي (3 أهداف)، في الدقائق (7، 42 و71)، وكيسانغا بارتولومو جاسينتو، في الدقيقة (35)، وفيليبي أندرسون (51)، بينما سجل هارليم إيدي غنوهير هدف حفظ ماء الوجه لفريق ستيوا في الدقيقة (82).
وحجز لاتسيو بذلك بطاقة العبور إلى دور الـ16 بفوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (5-2).
المصدر:EUROGOAL
عمر بيكضاض
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