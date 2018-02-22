بالفيديو.. فوز بطعم العلقم لنابولي بالدوري الأوروبي

خرج فريق نابولي من دور الـ 32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، رغم فوزه على مضيفه ليبتزيغ الألماني (2-0)، في مباراة الإياب التي جرت بينهما، اليوم الخميس.

وسجل المهاجم لورنزو إنسيني هدفي الفريق الإيطالي، في الدقيقتين (33 و86) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "ريد بول أرينا"، في مدينة ليبتزيغ.

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ولكن هذا الفوز ذلك لم يكن كافيا بالنسبة لفريق نابولي لبلوغ الدور ثمن النهائي لمسابقة "يوروبا ليغ"، لخسارته على أرضه بهدف مقابل ثلاثة، في مباراة الذهاب، يوم الخميس الماضي، على ملعب "سان باولو".

المصدر: "matchtv.ru"

نايف الكوردي