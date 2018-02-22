إيران تشتكي الهلال السعودي بسبب "لامبالاة" لاعبيه

قال الاتحاد الإيراني لكرة القدم اليوم، إنه قدم شكوى رسمية لدى الاتحاد الآسيوي احتجاجا على تصرفات لاعبي الهلال السعودي في مباراتهم أمام استقلال طهران.

وأوضح وزير الرياضة والشباب الإيراني مسعود سلطاني فر، أن الشكوى تأتي على خلفية "لامبالاة" لاعبي الهلال السعودي أثناء الوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا الطائرة الإيرانية التي سقطت الأحد الماضي في جنوب غربي البلاد.

وأضاف الوزير أن تصرف لاعبي الهلال السعودي لم يكن حدثا لائقا.

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تجدر الإشارة إلى أن مواجهة نادي استقلال وضيفه الهلال التي أقيمت الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، انتهت بفوز الفريق الإيراني بهدف نظيف سجله مدافع الهلال عبدالله الحافظ خطأ في مرمى فريقه.

المصدر: وكالة فارس