المصري "ميدو" يقترب من تدريب شباب سان جيرمان

قال المهاجم الدولي المصري السابق أحمد حسام "ميدو" إنه يجري مفاوضات لتدريب شباب باريس سان جيرمان، نافيا توقيعه مع متصدر الدوري الفرنسي كما أشارت تقارير محلية.

وكتب ميدو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر "لا صحة لما ذكرته بعض الصحف المصرية عن توقيعي عقد تدريب فريق الشباب لباريس سان جيرمان، ولكن هناك مفاوضات وصلت لمراحل متقدمة بين الطرفين وربما ستكون هناك أخبار جيده قريبا إن شاء الله".

اوكد بان لا صحه لتوقيعي عقد تدريب فريق الشباب لباريس سان جيرمان كما ذكرت بعض الصحف المصريه ولكن هناك مفاوضات وصلت لمراحل متقدمة بين الطرفين وربما ستكون هناك اخبار جيده قريبا ان شاء الله.. — Mido (@midoahm) 21 февраля 2018 г.

ودافع ميدو (21 هدفا في 50 مباراة دولية) عن ألوان عدة أندية قبل اعتزاله، وكانت فترته مع أياكس أمستردام الهولندي الأبرز في مسيرته.

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وأشرف الدولي المصري السابق (34 عاما) مؤخرا على تدريب مجموعة من الأندية المصرية كالزمالك الذي أحرز معه كأس مصر، والإسماعيلي ووادي دجلة.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض