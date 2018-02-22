 
مباشر

المصري "ميدو" يقترب من تدريب شباب سان جيرمان

الرياضة

المصري
Reuters Amr Abdallah Dalsh
المصري "ميدو" يقترب من تدريب شباب سان جيرمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jwku

قال المهاجم الدولي المصري السابق أحمد حسام "ميدو" إنه يجري مفاوضات لتدريب شباب باريس سان جيرمان، نافيا توقيعه مع متصدر الدوري الفرنسي كما أشارت تقارير محلية.

وكتب ميدو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر "لا صحة لما ذكرته بعض الصحف المصرية عن توقيعي عقد تدريب فريق الشباب لباريس سان جيرمان، ولكن هناك مفاوضات وصلت لمراحل متقدمة بين الطرفين وربما ستكون هناك أخبار جيده قريبا إن شاء الله".

ودافع ميدو (21 هدفا في 50 مباراة دولية) عن ألوان عدة أندية قبل اعتزاله، وكانت فترته مع أياكس أمستردام الهولندي الأبرز في مسيرته.

إقرأ المزيد
ريال مدريد يتخلى عن لاعب كبير من أجل صلاح! ريال مدريد يتخلى عن لاعب كبير من أجل صلاح!

وأشرف الدولي المصري السابق (34 عاما) مؤخرا على تدريب مجموعة من الأندية المصرية كالزمالك الذي أحرز معه كأس مصر، والإسماعيلي ووادي دجلة.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة