أولمبياد 2018.. تجريد ثنائي الكيرلينغ الروسي من الميدالية البرونزية
Sputnik Vladimir Pesnya
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جردت محكمة التحكيم الرياضية الروسي ألكسندر كروشيلنيتسكي ومواطنته أناستاسيا بريزغالوفا من البرونزيتين اللتين حصداها في مسابقة الثنائي المختلط في رياضة الكيرلينغ ضمن أولمبياد 2018.
وقررت المحكمة إلغاء نتائج الثنائي الروسي في الألعاب الأولمبية بسب انتهاك كروشيلنيتسكي لقواعد مكافحة المنشطات.
وجاءت عينة الكشف عن المنشطات التي أخذت للرياضي الروسي خلال لألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، إيجابية وتبين أنه استخدم مادة "الميلدونيوم" المحظورة رياضيا.
المصدر: لينتا.رو
عمكر بيكضاض
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