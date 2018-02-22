شاهد.. لاعبو نادي إفريقي يستهزئون من خصمهم بحركات بهلوانية!

قرر لاعبو كايزر تشيفز الجنوب إفريقي استعراض مهاراتهم الفنية خلال المباراة التي جمعت فريقهم بنادي "بلاتنيوم ستارز" نهاية الأسبوع الماضي، ضمن منافسات دوري محلي لكرة القدم.

وتبادل لاعبو كايزر تشيفز في اللحظات الأخيرة من المباراة الكرة فيما بينهم وقدموا حركات بهلوانية ولمحات استعراضية، بينما ظل لاعبو الفريق المنافس يركضون وراء الكرة من دون الحصول عليها.

SHOWBOATING | SH SH SHUGA | KASI FLAVA 🔥@kaizerchiefs turned on the style against Platinum Stars on Saturday. Leading 4-2, Amakhosi unleashed the skill.

The crowd at the Makhulong Stadium absolutely loved the final minutes of flair that were on display. Did you?#Asidlalipic.twitter.com/W34WScJld9 — Asidlali (@Asidlali) 19 февраля 2018 г.

ونالت عروض لاعبي فريق كايزر تشيفز تشجيعا وتفاعلا كبيرا من طرف الجماهير التي استمتعت بهذه اللقطات، بينما استهجنتها جماهير الفريق المنافس.

وانتهت المواجهة بفوز كايزر تشيفز بأربعة أهداف لهدفين.

تجدر الإشارة إلى أن فريق كايزر تشيفز يعتبر واحدا من أقوى الأندية في جنوب إفريقيا، ويحتل حاليا المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري المحلي برصيد 34 نقطة بعد انقضاء 21 جولة.

المصدر:.soccer-blogger.com

عمر بيكضاض