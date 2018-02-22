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غريميو يحصد لقب بطولة كأس سوبر أمريكا الجنوبية

الرياضة

غريميو يحصد لقب بطولة كأس سوبر أمريكا الجنوبية
Reuters
غريميو يحصد لقب بطولة كأس سوبر أمريكا الجنوبية
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توج غريميو البرازيلي بلقب كأس سوبر أمريكا الجنوبية عقب فوزه اليوم في مباراة الإياب على ضيفه إندبندينتي الأرجنتيني بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وكان الفريقان قد تعادلا في مباراة الذهاب بهدف لمثله.

وتفرض قوانين بطولة كأس سوبر أمريكا الجنوبية لكرة القدم عدم احتساب الهدف خارج القواعد بهدفين في حال التعادل في النتيجة، ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح، بعد أن انتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي.

وتصدى حارس غريميو لركلة الترجيح الأخيرة بعد أن سجل الفريقان جميع الضربات التسع الأولى ليمنح فريقه الفوز (5-4).

وهذا اللقب هو الثاني لغريميو في البطولة.

المصدر: Sports Argentina

عمر بيكضاض

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