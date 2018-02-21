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الروسية داريا كساتكينا تبلغ ثالث أدوار دبي

الرياضة

الروسية داريا كساتكينا تبلغ ثالث أدوار دبي
AFP Toru YAMANAKA
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بلغت الروسية داريا كساتكينا الدور ربع النهائي لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليونين و623 ألف دولار، على حساب منافستها البريطانية جوانا كونتا.

وتمكنت اللاعبة الروسية الشابة من قلب تأخرها إلى فوز على منافستها البريطانية، المصنفة سابعة، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها: (4-6) و(7-6) و(6-2)، في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم الأربعاء.

وضربت داريا كساتكينا (20 عاما)، بذلك موعدا في الدور ربع النهائي مع مواطنتها يلينا فيسنينا التي، تغلبت بدورها على اللاتفية يلينا أوستابينكو بمجموعتين متتاليتين، بواقع: (6-1) و(7-6).

المصدر: "twitter/wta"

نايف الكوردي 

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