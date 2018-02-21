الروسية داريا كساتكينا تبلغ ثالث أدوار دبي

بلغت الروسية داريا كساتكينا الدور ربع النهائي لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليونين و623 ألف دولار، على حساب منافستها البريطانية جوانا كونتا.

وتمكنت اللاعبة الروسية الشابة من قلب تأخرها إلى فوز على منافستها البريطانية، المصنفة سابعة، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها: (4-6) و(7-6) و(6-2)، في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم الأربعاء.

.@DKasatkina rips off five straight games to defeat Jo Konta 4-6, 7-6(6), 6-2.



She advances to the @DDFTennis quarterfinals. pic.twitter.com/VGKH4YqEZ8 — WTA (@WTA) February 21, 2018

وضربت داريا كساتكينا (20 عاما)، بذلك موعدا في الدور ربع النهائي مع مواطنتها يلينا فيسنينا التي، تغلبت بدورها على اللاتفية يلينا أوستابينكو بمجموعتين متتاليتين، بواقع: (6-1) و(7-6).

المصدر: "twitter/wta"

نايف الكوردي