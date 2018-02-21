عربي وحيد في قائمة أفضل 50 لاعبا شابا في العالم

ضمت قائمة أفضل 50 لاعبا شابا في العالم التي أصدرها مرصد اللاعبين الموهوبين (CIES)، نجما عربيا وحيدا، هو المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لنادي ريال مدريد الإسباني.

وحلّ حكيمي الذي يعد من أبرز اللاعبين العرب الصاعدين في الوقت الراهن، في المركز الـ48.

وتصدر حارس مرمى نادي ميلان الإيطالي دوناروما القائمة، متبوعا بحارس مرمى تولوز الفرنسي، ألبان لافونت، فيما جاء كيليان مبابي لاعب موناكو المعار إلى باريس سان جيرمان في المرتبة الثالثة، واحتل الأمريكي كريستيان بوليسيتش نجم بوروسيا دورتموند الألماني، المركز الرابع.

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وضمت القائمة 3 لاعبين من نادي ريال مدريد، ولاعبا وحيدا من برشلونة هو كارلوس ألينيا.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض