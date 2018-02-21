هنري يقترح حلا غريبا على نيمار للخروج من "عباءة ميسي"!

اعتبر المهاجم السابق لآرسنال وبرشلونة الفرنسي تيري هنري، أن انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى نادي باريس سان جيرمان، لن يخرج هداف "السيليساو" من ظل الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ونقلت صحيفة آس عن هنري قوله: "لست متأكدا إن كان نيمار قد رحل عن برشلونة فقط لأنه كان يريد الخروج من ظل ميسي.. جميع اللاعبين تحت "عباءة ميسي"، وهنا يكمن الإشكال. وإذا كان نيمار قد غادر البارسا من أجل الخروج من عباءة ميسي، فعليه تغيير نوع الرياضة التي يمارسها".

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وكان نيمار قد انتقل الصيف الماضي إلى سان جيرمان قادما من برشلونة في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222، ورجحت التقارير الإعلامية أن يكون النجم البرازيلي قد أقدم على هذه الخطوة لرغبته في الخروج من ظل ميسي ليصنع لنفسه مجدا، وينافسه على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، التي توج بها زميله السابق في البارسا ميسي 5 مرات حتى الآن.

المصدر:Sports.ru

عمر بيكضاض