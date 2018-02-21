فيديو.. الحكم أوفريبو يعترف بظلمه لتشيلسي أمام برشلونة

اعترف الحكم النرويجي توم هينينغ أوفريبو بأنه ارتكب أخطاء حرمت تشيلسي من التأهل على حساب برشلونة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2009 لكرة القدم.

وأثارت مباراة الإياب بين الفريق اللندني وضيفه الكتالوني ضمن الدور قبل النهائي للتشامبيونز ليغ على ملعب "ستامفورد بريدج"، جدلا كبيرا بسبب مطالبات لاعبي وجماهير تشيلسي بأربع ركلات جزاء، إضافة إلى عدة أخطاء.

ولكن الحكم لم يحتسبها ليسجل برشلونة هدف التعادل في الدقائق الأخيرة عبر نجمه أندريس إنييستا، ويبلغ المباراة النهائية ليتوج بلقب تلك النسخة.

وقال أوفريبو في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "في الحقيقة كان ذلك بالتأكيد واحدا من أسوأ أيامي، لم أكن في أفضل حالاتي. لكن هذه الأخطاء يمكن أن يتم ارتكابها بدون قصد من أي حكم آخر. اللاعبون والمدربون هم أيضا معرضون للأخطاء، لكن بصراحة أنا لست فخورا أبدا بهذه الليلة".

وأضاف النرويجي: "لقد اتخذت قراري بناء على تلك اللحظة داخل الملعب، وأعتقد أن العالم لا يهمه معرفة ما كنت أفكر به حينها لأنني رأيت أن ذلك هو القرار الصائب. أعرف أن حديثي هذا لن يوقف الناس عن النقاش حول صحة القرارات وسيستمر الجدل حولها إلى الأبد.

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وتابع: "ربما لو اتخذت القرارات تلك كان تشيلسي سيلعب في النهائي أمام مانشستر يونايتد، وربما كان برشلونة سيتأهل حتى لو احتسبت مطالبات لاعبي تشيلسي، من الصعب الحديث عن النتيجة وافتراض ما كان سيحدث بعد 9 أعوام من تلك الحادثة.

وتقاعد توم هينينغ أوفريبو (51 عاما)، في العام 2010 بسبب إصابة في الركبة، كما أنه يستدعى إلى نهائيات كأس العالم في جنوب إفريقيا.

والتقى الفريقان يوم أمس الثلاثاء، على ملعب "ستامفورد بريدج"، وتعادلا أيضا وبالنتيجة ذاتها بهدف لكل منهما، ولكن هذه المرة في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي